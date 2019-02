Nach dem Schneechaos: Rückkehr zur Normalität

Nach dem Schneechaos am Wochenende kehrt wieder der Alltag in Südtirol ein. - Foto: LFV Bozen

Keine Menschen seien zu Schaden gekommen, es gab weder Verletzte noch Tote, das Leben der Bevölkerung war nie gefährdet, betonten die Stellvertreterin des Regierungskommissärs Francesca De Carlini, Ressortdirektor Klaus Unterweger, die Kommandantin der Verkehrspolizei Anna Lisa Mongiorgi, der stellvertretende Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Günther Walcher und der Kommandant der Berufsfeuerwehr Florian Alber am Montagnachmittag bei der Abschlussbespechung nach dem Schneechaos am vergangenen Wochenende.

Im Laufe der Nacht auf Sonntag waren in verschiedenen Teilen Südtirols 50 bis 70 Zentimeter Schnee gefallen. Daraufhin war der Bevölkerungsschutz in all seinen Bereichen aktiviert worden, darunter auch jener im Hinblick auf die Verkehrssituation sowie der Schneenotfallplan.

Um die gelungene Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte weiter zu verbessern, wurde beschlossen, das Netzwerk zu erweitern und eine Arbeitsgruppe einzurichten, die auch die österreichischen Behörden und jene des Trentino mit einbezieht.

Am Montag noch 1000 Lkw auf der A22

Nach einer Bilanz und der Feststellung der Beruhigung der Lage wurde am Montag um 15.30 Uhr das bei der Berufsfeuerwehr eingerichtete Lagezentrum geschlossen.

Auf der Nordspur der Brennerautobahn kamen die Fahrzeuge auch am Montag noch zwischen Brixen und Sterzing nur im Schritttempo voran, der Stau hat sich gegen 14 Uhr aufgelöst. Über 1000 Lastwagen wurden am Montag gezählt, davon 700 allein am Sadobre-Parkpatz bei Freienfeld, dazu kamen die Lieferwagen, die wie jeden Montag beruflich unterwegs sind, berichtete Kommandantin Mongiorgi. In der Nacht auf Montag waren einige Einsätze der Verkehrspolizei gefordert.

Seit Samstag waren neben 470 Mitarbeitern des Straßendienstes mit 220 Schneeräumfahrzeugen in 12.000 Arbeitsstunden auch 134 Freiwillige Feuerwehren mit 1600 Wehrleuten im Einsatz, 23 Polizeistreifen mit 70 Polizisten und 20 Einheiten der Carabinieri.

Das Weiße Kreuz war mit 25 Fahrzeugen, darunter 2 Ambulanzen, im Einsatz, mit 55 freiwilligen Helfern und vier Sanitätern; der Betreuungszug verteilte 4500 Brote, warme Getränke und 200 Decken. Im Lagezentrum waren 35 Personen tätig.

lpa/stol