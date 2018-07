Nach dem Sturm kehrt die Hitze zurück

Die größten Unwetter gab es am Dienstag im Raum Bozen-Meran und am gestrigen Donnerstag im Überetsch-Unterland, vor allem am Kalterer See (STOL hat berichtet).

Südtirolweit gab es über 6000 Blitzeinschläge, berichtet der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Doch nun ist das Schlimmste vorüber: „Am Wochenende ist die Gefahr vorbei, es wird zwar heiß mit bis zu 34 Grad Celsius, aber die Luft ist zu trocken für Gewitter.“

Am Wochennde kehrt die Sonne zurück und es wird heiß, am Sonntag im Süden bis zu 34°. Nordföhn und deshalb geringe Luftfeuchtigkeit, keine Schwüle, keine Gewitter, trockene Wärme, frische Nächte. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 6. Juli 2018

stol