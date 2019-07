Nach den Unwettern kommt die Hitzewelle

Die stärksten Gewitter gab es im Schnalstal, Eisacktal und Pustertal. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen im Dauereinsatz. Im Schnalstal ist eine Mure abgegangen. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

2600 Blitzeinschläge wurden registriert, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont. Am Sonntag seien laut dem Experten weitere Gewitter möglich, wenn auch nicht mehr so verbreitet.

Die Bilanz des Gewitterabends: 2600 Blitzeinschläge mit den stärksten Gewittern zwischen Schnalstal, Eisacktal und Pustertal. Am Sonntag sind weitere Gewitter möglich, wenn auch nicht mehr so verbreitet. pic.twitter.com/LSyywdF00D — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. Juli 2019

Und dann kommt die zweite Hitzewelle dieses Sommers, so Peterlin. Montag sollen die Temperaturen demnach bis zu 35 Grad Celsius ansteigen, in den Tagen darauf sind dann 37 Grad Celsius möglich. „Und so wie auch schon in der vergangenen Nacht sind im Etschtal wieder Tropennächte zu erwarten,“ betont Peterlin. Dies bedeutet, dass die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

stol