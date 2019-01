Nach erweitertem Selbstmord: Diebe plündern Haus

Wie berichtet, hatte sich in der vergangenen Woche ein Mann im Trentino erschossen, nachdem er seine kranke Frau getötet hatte. Die Tat, so wurde in einem Abschiedsbrief klar, war im gemeinsamen Einverständnis erfolgt.

Nur wenige Tage später müssen die Hinterbliebenen einen weiteren schrecklichen Fund machen: Nach dem Tod ihrer Eltern wurde deren Haus von Unbekannten geplündert, schreibt das Online-Nachrichtenportal „L'Adige“.

„Wir sind sprachlos. Vermutlich hatten die Einbrecher in den Medien von dem schrecklichen Vorfall erfahren und wussten, dass das Haus nun leer steht“, so die Tochter des Ehepaares gegenüber L'Adige.

stol