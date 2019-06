Nacht der Gewitter liegt hinter Südtirol

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, gingen die stärksten Gewitter im Gebiet Sarntal/Tschögglberg/Eisacktal/Regglberg nieder.

1 2 3 ... 3400 Blitzeinschläge in ganz Südtirol. Das war der bisher gewitterreichste Tag bzw. Abend dieses Sommers. In den nächsten Tagen sind weitere Gewitter möglich. ☀️+ ️ pic.twitter.com/8VlCXV4kuY — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 19. Juni 2019

In Pens wurden knapp 40 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gemessen, darunter auch in Form von Hagel (STOL hat berichtet), in Jenesien 32 l/m².

Die Bozner Berufsfeuerwehr musste 4 Mal wegen kleinerer Überschwemmungen auf Balkonen und ähnlichem ausrücken.

In den kommenden Tagen sind weitere Gewitter möglich.

stol/liz