Nackte Erpressung im Netz

Eine 13-Jährige, die an Selbstmord denkt und nun in ärztlicher Behandlung ist. Und zwar deshalb, weil ein 14-jähriger Schüler dieses Mädchen mit intimen Aufnahmen erpresst hatte, die er sogar an Mitschüler weitergegeben haben soll. Dieser Fall in Lodi bei Mailand sorgt italienweit für enormes Aufsehen.

Z/jov