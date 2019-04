Namenstage: Früher wichtiger als der Geburtstag

Je nach dem an welchem Tag das Kind geboren wurde, wurde es nach dem Namenspatron des Tages benannt. Heilige und Selige waren aber nicht nur als Namenspatronen im Alltag präsent, sondern auch als Wetterweiser und Schutzpatron von Berufsgruppen und Vereinen.

Da es zu Beginn des Namenstag-Brauchtums viele Analphabeten gab, wurden Heilige immer mit Symbolen dargestellt. Entweder, um eine Eigenschaft des Charakters damit zu beschreiben oder das Werkzeug, womit der Märtyrer starb.

Der Privatsekretär des Bischofs, Michael Horrer, erklärt im Gespräch mit „Südtirol Heute“, was sein Lieblingspatron sei: Nämlich der heilige Antonius von Padua, den man in seinen Nöten anrufen könne. Etwa wenn man etwas sucht oder verloren hat. Nicht zu verwechseln mit dem heiligen Antonius Abt, der am 17. Januar gefeiert wird. Es handelt sich dabei um den Schutzpatron der Bauern und wird mit einem kleinen Schwein dargestellt – was ihm den liebevollen Übernamen „Fockn-Toni“ beschert hat.

