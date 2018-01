Naturns: Diebe stehlen Planierschaufel

In der Fahrerkabine des Kleintransporters befanden sich 3 rumänische Bauarbeiter, die in Treviso wohnhaft sind, und in der Gegend arbeiten. Im Ladebereich des Transporters fanden die Carabinieri eine Planierschaufel, die einen Wert von circa 3000 Euro aufweist.

Die Schaufel war kurze Zeit vorher von einem Bauherrn als gestohlen gemeldet worden – just jene Baustelle, auf der die 3 Rumänen gearbeitet hatten. Die drei Arbeiter werden sich vor den Justizbehörden verantworten müssen.

