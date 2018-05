Naturns: „Mit dem Rad zum Zug“

Die Radbox am Naturnser Bahnhof bietet insgesamt 56 überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. - Foto: STA/Perathoner

Die Gemeinde Naturns setzt zur Verbesserung der innergemeindlichen Verkehrssituation auf die Radmobilität. Die Optimierung der Radverbindungen auf dem Gemeindegebiet und die Schaffung von Fahrrad-Abstellplätzen sind dabei zwei zentrale Maßnahmenpakete.

„Das Auto ist in Naturns nach wie vor sehr präsent“

„Naturns ist nach wie vor ein Straßendorf, auch nach der Eröffnung des Umfahrungstunnels. Als Tourismusgemeinde und starker Wirtschaftsstandort verzeichnen wir neben den innerörtlichen Fahrzeugen auch eine Zunahme des Pendlerverkehrs, das Auto ist vor allem im Dorfzentrum sehr präsent", so Gemeindereferentin Astrid Pichler.

"Wir unterstützen deshalb alle Formen der nachhaltigen öffentlichen Mobilität. Ziel ist es, kostengünstig und umweltfreundlich alle Ziele in der Gemeinde mit dem Fahrrad und darüber hinaus mit der Vinschger Bahn zu erreichen. Die Radbox am Bahnhof unterstützt beides gleichermaßen“, erklärt Pichler bei der Schlüsselübergabe am Naturnser Bahnhof durch den STA-Verantwortlichen Giampaolo Vattai.

Vertragsunterzeichnung zwischen Giampaolo Vattai von der STA und Gemeindereferentin Astrid Pichler. - Foto: STA/Perathoner

Wie funktioniert‘s?

Die Radabstellanlage ist von Montag bis Sonntag von 05.00 bis 24.00 Uhr zugänglich, in der Nacht kann sie nicht geöffnet werden. Die Nutzung der Radbox ist gegen eine kostengünstige Gebühr am Bürgerschalter der Gemeinde Naturns buchbar.

Bei Bedarf kann zudem 1 von 6 Schließfächern zum Aufladen der Batterien von E-Bikes dazu gebucht werden. Die Nutzer erhalten eine nummerierte RFID-Karte, mit welcher der Zugang zur Radbox ermöglicht wird.

