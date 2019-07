Naturns: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Der 38-Jährige, der in Latsch wohnt, war an Bord eines großzylindrigen Autos in Naturns angehalten worden. Bald stellte sich heraus, dass der vom Lenker ausgehändigte Führerschein, ausgestellt von einem ausländischen Amt, gefälscht war.

Der Mann wurde wegen Fahren ohne Führerschein angezeigt, der gefälschte Fahrschein eingezogen und das Auto beschlagnahmt.

In den vergangenen 2 Wochen wurden bereits 4 gefälschte Führerscheine abgenommen, mit denen ausländische Personen auf Südtirols Straßen unterwegs waren.

stol