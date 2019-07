Naturns: Mutmaßlicher Dealer ertappt

Die Carabinieri von Schlanders kontrollierten in Naturns einen Mann, der ihnen aufgrund seines nervösen Verhaltens aufgefallen war. Der Verdacht sollte sich bestätigen, der 21-jährige Russe hatte rund 10 Gramm Marihuana und 500 Euro Bargeld bei sich. Er konnte weder plausibel erklären, was er in Naturns mache, noch woher er das Bargeld habe.

Der arbeitslose Russe verstricke sich in widersprüchliche Aussagen und behauptete unter anderem, dass er das Geld von einem Freund geliehen habe. Dessen Name konnte er den Ordnungshütern jedoch nicht nennen.

Die Carabinieri von Schlanders zeigten den mutmaßlichen Dealer an und beschlagnahmten Bargeld und Drogen.

stol