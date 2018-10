Neue Pflege im Kurhaus Dr. von Guggenberg

Dr. Otto von Guggenberg gründete im Jahr 1890 eine „Wasserheilanstalt“ in Brixen. - Foto: Südtiroler Sparkasse

Dr. Otto von Guggenberg gründete im Jahr 1890 basierend auf der Kurmethode von Pfarrer Sebastian Kneipp eine „Wasserheilanstalt“ in Brixen. Die erste Wasserheilanstalt nach der Lehre von Pfarrer Kneipp wurde in Bad Wörishofen in Österreich von den Barmherzigen Brüdern geführt.

Die zweite Anstalt wurde in Brixen eingerichtet und war die erste Wasserheilanstalt dieser Art in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Auch Pfarrer Kneipp reiste 1892 nach Brixen, um seinen Schüler Dr. Otto von Guggenberg zu besuchen.

Das Haus im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Vor dem 1. Weltkrieg gehörten zum Kurbetrieb bereits ein Badehaus, verschiedene Gebäude und das bis heute unter Denkmalschutz stehende Lutzenhaus. Im Jahre 1914 starb Dr. Otto von Guggenberg. Nach dem 1. Weltkrieg ging die ärztliche Leitung an Hans von Guggenberg über.

Während des 2. Weltkrieges diente das Kurhaus als Hilfskrankenhaus. Nach dem 2. Weltkrieg eröffnete der Sohn Markus von Guggenberg eine Ordination und kurierte nach den bewährten Methoden Kneipps viele Patienten.

Im Jahre 1962 übernahm Markus zusammen mit seiner Frau Gertraud Mitterrutzner die Führung des Kurhauses. Nach der Auszahlung der Geschwister durch Markus von Guggenberg waren er und sein Cousin Dr.Ing. Eberhard von Guggenberg die Besitzer des Kurhauses. Nach dem Tode von Markus leiteten Frau Mitterrutzner und ihre Kinder mit viel Einsatz das Haus.

