Neue Spur im Mordfall Oberhollenzer

Wie Oberstaatsanwalt Giancarlo Bramante der Sonntagszeitung „Zett“ bestätigt, sollen 2 Kinder am Radweg in St. Georgen am Tag der Ermordung eine Bankomatkarte des Mordopfers gefunden haben. Unweit davon entfernt soll auch ihre Geldtasche gefunden worden sein.

Der Fundort liege jedoch nicht an der „logischen“ Fahrtroute, die vom Tatort wegführt, sofern der Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet wäre. Um die Tatzeit war unter anderem ein verdächtiges Dreirad in der Nähe des Tatorts gesichtet worden.

Maria Magdalena Oberhollenzer war am Freitag, 28. Dezember, tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. (STOL hat berichtet)

