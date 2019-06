Neuer Dekan an Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen

Professor Dr. Alexander Notdurfter löst Prof. Dr. Ulrich Fistill als Dekan ab, dessen vierjährige Amtszeit laut den geltenden Statuten mit Ende des Studienjahres ausläuft. Die Aufgabe des Dekans ist es, den Vorlesungsbetrieb zu koordinieren sowie die Hochschule nach außen zu vertreten und die Beziehungen zu den Partneruniversitäten und Partnereinrichtungen zu pflegen.

Alexander Notdurfter ist 1964 in Brixen geboren und aufgewachsen; er hat in Brixen, Würzburg und Innsbruck Theologie studiert und an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck in Pastoraltheologie promoviert. Seit 1991 ist er bei der Caritas der Diözese Bozen-Brixen tätig. Er war u.a. für die Bereiche Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas, Organisations- und Personalentwicklung zuständig.

2010 begann er seine Lehrtätigkeit an der Brixner Hochschule für die Fächer Pastoraltheologie und Homiletik (Geschichte und Theorie der Predigt), seit 2015 als ordentlicher Professor. Notdurfter ist verheiratet und Vater von drei Söhnen.

