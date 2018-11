Neuer Primar für Notfallmedizin tritt seinen Dienst an

Marc Kaufmann freut sich auf seine neue Arbeit als Primar der Notfallmedizin am Bozner Krankenhaus. - Foto: DLife

Der Kontakt von Marc Kaufmann nach Südtirol ist nie abgebrochen: Er hat weiter Notarztdienste in Sterzing geleistet und war auch im Notarztteam des Rettungshubschraubers Pelikan 1.

Mit viel Elan und Ehrgeiz tritt er seinen Dienst an, er möchte die Notfallmedizin in Südtirol ins mitteleuopäische Spitzenfeld führen. Er möchte aber auch einheimische Spitzenkräfte zurück nach Südtirol holen – unter anderem, indem auch Notärzte in wissenschaftliche Arbeiten eingebunden werden.

stol/uli