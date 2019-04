Neuer Sitz für den Verband der Seniorenwohnheime Südtirols

In seiner Begrüßung hob Landeshauptmann Arno Kompatscher hervor, welche Bedeutung ein Altern in Würde in einer immer älter werdenden Gesellschaft hat.

Gerade deshalb ist es der Südtiroler Landesregierung ein Anliegen, Institutionen wie den VdS, welche die Interessen und Belange der älteren Bevölkerung vertreten, finanziell zu unterstützen.

Raumproblem des VdS gelöst

Der Präsident des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols, Moritz Schwienbacher, zeigt sich erfreut darüber, dass das langjährige Raumproblem des VdS mit dem Ankauf des neuen Verbandssitzes nun gelöst werden konnte und in Zukunft Versammlungen, Weiterbildungen, Arbeitsgruppen-Treffen und Ausschusssitzungen am Sitz des Verbandes abgehalten werden können.

Landesrätin Waltraud Deeg unterstich in ihren Begrüßungsworten die Wichtigkeit der Verbandstätigkeit: „Der Verband der Seniorenwohnheime ist ein wichtiger und kompetenter Bezugspunkt und Berater für die Seniorenwohnheime in Südtirol, in denen jeden Tag eine wertvolle und tolle Arbeit geleistet wird“.

Erhöhte Nachfrage an Alters- und Pflegeheimen

„Die demografische Entwicklung in Südtirol hat eine erhöhte Nachfrage an Alters- und Pflegeheimen zur Folge. Die Ansprüche und Erfordernisse sind gestiegen und es bedarf einer ständig neuen Ausrichtung und Positionierung im Bereich der Betreuung unserer Senioren“, beteuert Prof. Konrad Bergmeister, Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

„Dank dem VdS wird diesem Wandel entsprochen, wobei man versucht, höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Hierbei ist es der Stiftung ein großes Anliegen den Verband der Seniorenwohnheime in seiner Arbeit zu unterstützen“, so Präsident Bergmeister.

Musikalisch umrahmt wurde die Einweihung des Verbandssitzes vom Trio de Janiero.

stol