Neuerungen beim Terlaner Fasching

Neuer Streckenverlauf

Der Umzug startet um 13.30 Uhr beim Haus des Apfels und verläuft über Dorfplatz, Andrianer Straße, St. Peterviertel, Unterkreuth bis zum Gratlkirchl und über die Hauptstraße zurück ins Dorf, beim Dorfplatz vorbei und zum Startpunkt Haus des Apfels.

Bitte verteilen Sie sich als Zuschauer vom Dorfplatz Richtung Hauptstraße. So braucht es keine Zuschaueransammlung nur auf dem Dorfplatz geben. Mit diesem neuen Streckenverlauf gibt es keine Platzprobleme mehr, da die Hauptstraße sehr breit ist. Übrigens: Für mehrere Stunden gehört die Hauptstraße von Terlan erstmals den Menschen und nicht den Autos.

Eintritt 5 Euro

Da verschiedene Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen (externer Sicherungsdienst, Erstellung Sicherheitsplan, Rettungsdienste mit Notarzt, Absperrungen usw.), wird ein Spesenbeitrag in Form eines Eintrittes von 5 Euro verlangt. Jeder Zahlende bekommt ein Armband.

Die Terlaner können im Vorfeld über einige Geschäfte oder während des Umzuges das Eintrittsband erwerben.

Absperrungen

An den Dorfeingängen (ab Einfahrt Möltner Straße und ab Gratl Kirchl nach der „Esso Tankstelle“) und verschiedenen anderen Straßen gibt es Absperrungen mit den Eintrittskassen. Bewohner und Arbeitspendler kommen natürlich immer ins und aus dem Dorf - eventuelle Umwege im Dorf müssen eventuell in Kauf genommen werden. Nur wenn die Hauptstraße vom Umzug direkt besetzt ist, geht natürlich nichts mehr. Die Absperrung dauert von 11 Uhr bis 18 Uhr. Traditionsgemäß sind die Geschäfte am Nachmittag des Unsinnigen in Terlan durchgehend geschlossen.

Mitbringen von Alkohol:

Alkohol darf nicht mitgebracht werden und wird vom Sicherheitsdienst abgenommen.

stol