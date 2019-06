Neustart bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft

Rechtsanwältin Daniela Höller wurde, ebenfalls am 5. Juni, vom Plenum des Landtags mit breiter Mehrheit zur neuen Kinder- und Jugendanwältin gewählt und tritt am Freitag ihr Amt an.

Ihren Amtssitz in der Bozner Cavourstraße 23/c und auch ihren Arbeitsbereich kennt Höller bereits, denn die Expertin für Familienrecht gehört seit einigen Monaten zum Team der Kinder- und Volksanwaltschaft: „Mit einem Teil der Fälle bin ich bereits betraut, in die übrigen werde ich mich in den nächsten Wochen einarbeiten.“

