Nicht geimpfte Kinder: Strafe von bis zu 500 Euro

Das Thema Pflichtimpfungen – 10 an der Zahl – ist ein ungutes. Daher geht es die Landesregierung sehr vorsichtig an. „Trotz römischer Unklarheiten müssen und wollen wir die Durchimpfungsrate erhöhen“, schickt Bildungslandesrat Philipp Achammer voraus. Er erinnert dabei an eine Aussendung des Gesundheitsministeriums vom vergangenen Wochenende, in dem verlautbart wurde, dass bis auf Trentino-Südtirol alle anderen Eltern italienweit kein Impfzeugnis in Kindergärten und Schulen vorlegen müssten.

Wie nun weiter mit nicht oder nur teilweise geimpften Kindern verfahren wird, dazu will niemand der Landesregierungsentscheidung vorgreifen. Eines scheint sich aber bereits jetzt abzuzeichnen, nämlich dass es mit kommendem Schuljahr 2019/20 Verwaltungsstrafen für Eltern ungenügend geimpfter Kinder setzen wird, die sich auf 100 bis 500 Euro belaufen.

Völlig offen ist aber, ob es im Herbst – wie vom gesamtstaatlichen Lorenzin-Gesetz vorgesehen – zu Ausschlüssen von Kindergartenkindern kommt.

D/lu