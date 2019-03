Noch 2 Tage Frühling, dann wird's wieder kälter

„Pünktlich zum Wochenende wird der Frühling noch frühlingshafter: Am Samstag und Sonntag gibt es viel Sonne und es wird noch milder mit bis zu 23 Grad“, schreibt Wetterexperte Peterlin am Freitag.

Für alle, die mit dem Winter noch nicht abgeschlossen haben, gibt es noch reichlich Schnee, vor allem am Alpenhauptkamm. Hier liegt in 2000 Metern Höhe noch über 1 Meter Schnee, in den Ahrntaler Bergen sind es sogar 1,5 Meter.

Skifahrer sollten am besten die frühen Morgenstunden nutzen, bevor der Tag zu warm wird, betont Peterlin.

Die Aussichten auf die nächste Woche und den neuen Monat hingegen sind nicht sehr sonnig:

Mit dem Monatswechsel stellt sich das Wetter um. Nach diesem Frühlingswochenende wird es wieder kühler und Mitte der nächsten Woche wird's auch nass. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. März 2019

Also am besten den Tipp Peterlins befolgen und das Frühlingswochenende genießen.

März war überdurchschnittlich warm

Der zu Ende gehende März war ein durchwegs milder Monat, fasst Peterlin zusammen: Die Temperaturen lagen um einen halben bis eineinhalb Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt.

Am wärmsten war es am Sonntag, 24. März, mit einem Höchstwert von 24,3 Grad in Branzoll und Auer. Die tiefste Temperatur hingegen wurde am 19. März in Toblach mit minus 11 Grad gemessen.

Bei den Niederschlägen haben die Landesmeteorologen ein Nord-Süd-Gefälle festgestellt: Während es im Obervinschgau und Wipptal um 30 Prozent mehr geregnet bzw. geschneit hat als üblich, verzeichnete das Unterland ein Minus von 70 Prozent.

stol/liz/lpa