Noch einmal 35 Grad Celsius - dann kommt die Abkühlung

Heute sorgt der See noch für Abkühlung, ab kommender Woche kühle Luftmassen. - Foto: shutterstock

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, steigt das Thermometer heute noch einmal auf bis zu 35 Grad Celsius.

Danach dürfen sich Herr und Frau Südtirol auf etwas Abkühlung freuen, denn dann strömt langsam kühlere Luft aus Skandinavien ins Land.

Wer die Hitze mag kann auch den morgigen Samstag genießen, bis 35°. Wer es dagegen lieber etwas kühler will darf sich auf die nächste Woche freuen, die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück. Selbst in Bozen nur mehr knapp 30°. pic.twitter.com/oRDtzliJaU — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Juli 2019

Auch Gewitter stehen an. Eine neue Hitzewelle wie in der vergangenen Woche ist demnach weit und breit nicht in Sicht. „Sommer ja, extreme Hitze nein“, schließt Peterlin.

stol/liz