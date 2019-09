Noch freie Plätze bei den Elki Spielgruppen

Gemeinsam singen, kleine Bastelarbeiten machen, auch Bewegungsspiele und Vorlesen. All dies und noch einiges mehr ist Inhalt der vormittäglichen Spielgruppe. Das Programm umfasst weiters auch eine gemeinsame Jause. Diese wird als wertvolle Gemeinschaftserfahrung wahrgenommen.

Zusammen spielen, lachen, teilen; auch mal streiten und sich wieder versöhnen: Diesen Momenten wird in unseren Spielgruppen bewusst Raum gegeben. Erfahrene, spezifisch ausgebildete Betreuerinnen begleiten die Kinder und unterstützen sie in ihren jeweiligen Entwicklungsschritten.

Das Kind macht so wertvolle Erfahrungen in einer wöchentlich konstanten Gruppe und gewinnt dadurch spielerisch an Selbstvertrauen, Selbständigkeit und Reife. Das kreative und freie Spiel – zentrales Element des Angebotes – fördert auf achtsame Weise die emotionale und soziale Entwicklung des Kindes. Die Elki-Spielgruppen werden in den 3 Elki Treffpunkten – Elki Stadt, Elki Gries, Elki Bozner Boden – ab Oktober angeboten und wenden sich an Kinder ab zwei Jahren.

Infos und Einschreibung im Elki Büro, Tel. 0471 981011, www.elki.bz.it