Nordtirol will Blockabfertigung ausweiten

Man wolle „eine Optimierung bzw. Erweiterung der Blockabfertigungszeiten“ erreichen. Vor allem an jenen Tagen, „die vergleichbar mit der dieswöchigen Konstellation sind“, hieß es. In dieser Woche würden Transit- und Reiseverkehr zusammentreffen, alleine am Donnerstag wurden rund 1300 Lkw von 5 Uhr bis 10 Uhr registriert. Der Rückstau in Bayern habe teilweise 40 Kilometer zurückgereicht.

„Dieses Szenario würde uns immer dann blühen, wenn wir die Tage der Blockabfertigung einstellen würden, wie es immer von unseren Nachbarn gefordert wird. Das Instrument ist unverzichtbar“, sagte Landeshauptmann Günther Platter.

In ähnlicher Intensität werden die kommenden Wochen verlaufen. Nach Pfingsten sollen Lkw am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dosiert abgefertigt werden. Rund um Fronleichnam am 20. Juni ist die Verkehrsdosierung für Montag, Dienstag Mittwoch und Freitag geplant.

apa