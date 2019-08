Notrufzentrale: Neue Technologien für schnelle Ortung

Erst kürzlich sorgte ein Fall im Süden Italiens für Aufregung. Ein französischer Tourist ist über einen Abhang abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er konnte zwar noch den Notruf absetzen, dürfte kurz darauf aber in Ohnmacht gefallen und gestorben sein. Trotz des Notrufes dauerte es ganze 9 Tage, bis der Tourist lokalisiert und aufgefunden wurde.

In der Notrufzentrale Bozen ist man technologisch bereits auf den neuesten Stand. Neben der automatischen Lokalisierung der Person, die den Notruf absetzt, wurde auch eine neue App eingerichtet. Mit Hilfe der App können die GPS-Koordinaten direkt an die Leitstelle übermittelt werden und so der Nutzer des Smartphones von den Einsatzkräften metergenau geortet werden.

stol/jno