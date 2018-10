Obdachlose: Räumung unter Virglbrücke in Bozen

Auch eine Streife der Carabinieri und die Umweltbetriebe SEAB waren am Ort.

„Zwanzig Personen aus verschiedenen Herkunftsländern haben in der Zeltstadt und aus Sperrmüll zusammengezimmerten Schlaflagern gewohnt. Die hygienischen Bedingungen um den Behausungen waren unzumutbar“, so die Stadtgemeinde Bozen in der Aussendung.

Foto: Stadtgemeinde Bozen

ansa/stol