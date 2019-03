Ötzis neues Zuhause: Das sagt die Kommission

Insgesamt 3 Vorschläge waren für das neue Zuhause des Publikumsmagneten Ötzi eingereicht worden: Benkos Vorschlag für den Virgl, außerdem das Projekt der Athesia Buch AG in der Museumstraße und jenes von Generalbau rund um Pietro Tosolini, der die Gletschermumie künftig im Gebäude neben dem heutigen Stadtmuseum unterbringen würde.

Eine nicht bindende Marktanalyse zum Museumsquartier in Bozen hatte am Montag zum Ergebnis, dass das von Benko eingereichte Projekt nach den von der Wettbewerbskommission – bestehend aus Experten der Urbanistik, dem Tourismus und der Architektur sowie der Museen – festgelegten Kritierien am geeignetsten wäre.

Wichtigste Kriterien waren dabei die Qualität der Idee, wie viel Kubatur auf am angebotenen Standort verwirklicht werden kann und auch das finanzielle Angebot.

Von den möglichen 100 Punkten hat das Projekt der Viva Virgolo AG von Benko die volle Punktezahl erreicht, das Projekt der Athesia Buch AG schaffte es auf Platz 2 mit 57,04 Punkten. Das Projekt von Tolosini musste aufgrund eines Formfehlers ausgeschlossen werden.

Die Analyse ist jedoch noch keine endgültige Entscheidung: Diese liegt nun bei der Landesregierung, die sich gemeinsam mit der Gemeinde Bozen nun mit den Ergebnissen der Studie befassen wird.

