Offene Gruppen in Kindergärten: Talente stärken

Viele Bedenken habe es gegenüber dieser Öffnung gegeben, räumt die Inspektorin ein. Allerdings habe sich gezeigt, dass die traditionelle Methode nicht mehr den heutigen Lebensumständen eines Kindes entspreche. „Es geht nicht mehr, 25 Kinder von 7.30 bis 14.30 Uhr in einem Raum zu begleiten“, sagt Messner. Die Öffnung bedeute eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder und eine Förderung ihrer Talente. „Ein Kind entscheidet sich für Bewegung, für Bauen oder für gestalterisches Arbeiten, es wählt das Vorlesen und Bücheranschauen in einer kleinen Gruppe, oder es möchte gleich in der Früh in den Garten“, sagt Messner.

Die Vorgaben des Landes seien nur die Rahmenrichtlinien; inhaltlich sei die Entscheidung den Kindergärten überlassen.

„Es liegt natürlich nicht im Naturell eines neuen Kindes, sofort selber aktiv zu werden oder sich gar für eine Tätigkeit zu entscheiden. Auf das Einleben im Kindergarten wird große Bedeutung gelegt. Mit den Familien werden die Startzeiten, die Verweildauer und die Unterstützung durch ein Familienmitglied vereinbart. In erster Linie geht es am Anfang ums Einleben, Kennenlernen des Alltags und erstes Eingehen und Aufbauen von Beziehungen“, erklärt Messner.

D/uli