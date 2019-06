Ohne Not in die Notaufnahme: Keine Strafen ab Juli

Nun wird es doch keine Strafen in der Notaufnahme geben. - Foto: STOL

Stattdessen wird über den Nachtragshaushalt die gesetzliche Grundlage geschaffen, um eine Kostenbeteiligung für all jene Patienten einzuführen, die ein Fall für den Hausarzt wären und trotzdem in der Notaufnahme behandelt werden wollen.

Ab Herbst soll die „erzieherische Maßnahme“, wie Landesrat Thomas Widmann sagt, greifen.

Südtirols 7 Notaufnahmen verzeichneten allein 2018 rund 248.600 Patientenzugänge, 2017 waren es sogar 258.000.

Am kritischsten ist die Situation im Landeskrankenhaus in Bozen. Dass Widmann nie ein Freund der Strafmaßnahme war, die noch zu Zeiten seiner Vorgängerin Martha Stocker auf den Weg gebracht worden war, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Nun hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, das Ganze auf gesetzlicher Basis neu zu regeln.

D/lu