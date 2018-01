Oies: Gasherd Schuld an Austritt von Kohlenmonoxid

Gegen 22 Uhr ging am Silvesterabend der Alarm in der Landesnotrufzentrale ein. 8 Personen, allesamt Urlauber aus Italien, waren in einem Ferienhaus in Oies bei Abtei von plötzlicher Übelkeit befallen worden.

In den Krankenhäusern von Bruneck und Brixen wurde dann der Grund für das Unwohlsein samt Brechreiz ermittelt: eine Vergiftung durch Kohlenmonoxid.

Die 8 Patienten wurden umgehend in das Hyperbarische Zentrum nach Bozen gebracht und dort mit Sauerstoff behandelt.

Ursache anfänglich unklar

Von wo das giftige Gas ausgetreten war, war anfänglich nicht bekannt. Medienberichten zufolgen haben die Ermittler die Frage nach der Ursache nun jedoch geklärt. Ein defekter Gasherd hat den Austritt des Kohlenmonoxid verschuldet.

stol