Oktober-Wärmerekord geknackt

Den Wärmerekord vom Mittwoch hält mit unglaublichen 28 Grad wie bereits erwähnt Branzoll, in Meran waren es 27 Grad, in Bozen 26.

Das Wetter spielt verrückt und hat von allem etwas zu bieten. Sommer im Etschtal, Regen gibt es hingegen am Alpenhauptkamm (33 Liter pro Quadratmeter in Pfitsch), Sturm im Tauferer Tal (90 Kilometer pro Stunde in Mühlen) und orkanartigen Wind auf den Bergen (145 Kilometer pro Stunde am Piz Pisciadù). Stürmischer Nordwind weht vielerorts.

Branzoll 28°, Meran 27°, Bozen 26°... So warm wie heute war es Ende Oktober im Unterland und Etschtal noch nie seit Messbeginn. Morgen lässt der Wind nach, deshalb kehrt wieder Normalität ein, es bleibt aber nach wie vor mild. pic.twitter.com/KYRNYgKCpE — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 24. Oktober 2018

Am Donnerstag flaut der Wind ab

In der Früh gibt es gebietsweise noch letzte Wolken, der Vormittag bringt viel Sonnenschein. Am Nachmittag mischen ein paar Wolkenfelder mit, es bleibt aber bei einem sehr freundlichen Wettercharakter. Der Nordwind flaut ab und ist tagsüber kein Thema mehr. Die Höchstwerte steigen mit der Sonne auf 14 Grad im Hochpustertal und bis 21 Grad im Unterland.

stol