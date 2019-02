Orden und Kongregationen: Neue Referentin Mirjam Volgger eingeführt

Die Tertiarschwester des heiligen Franziskus und Oberin der Bozner Marienklinik löst in dieser Funktion Pater Arnold Wieland OT ab, der diesen Auftrag 5 Jahre innehatte. Mit Mirjam Volgger übernimmt erstmals eine Frau das diözesane Ordensreferat.

Am Samstag fand in der Dompfarre Bozen der Gottesdienst mit und für die etwa 600 Ordensleute Südtirols statt. „Liebe Ordensleute, die Kirche braucht euch und ich danke euch heute aufrichtig für euer Sein und Tun unter uns“, sagte Bischof Muser in seiner Predigt.

Die verschiedenen Ordensgemeinschaften mit ihren unterschiedlichen geistlichen Akzenten seien wie ein Kommentar zu den einzelnen Seiten des Evangeliums, so der Bischof.

Der Bischof dankt dem scheidenden Ordensreferent

Bischof Muser hat dem scheidenden Ordensreferent, dem Prior des Deutschen Ordens, Pater Arnold Wieland, als „Netzknüpfer“ gedankt: „Als ‚Netzknüpfer‘ zwischen der Diözese und den Ordensgemeinschaften, aber auch als Knüpfer eines Netzes zwischen den Ordensleuten selbst. Danke für dein Sein, für deine Umsicht, für dein Bemühen, für dein konkretes Tun.“

Bischof Muser hat dann die neue Ordensreferentin der Diözese, Schwester Mirjam Volgger, willkommen geheißen: „Danke für deine Bereitschaft dazu! Ich wünsche dir Freude an diesem Vernetzungsdienst und eine glückliche, geistliche Hand für alle Begegnungen, die damit verbunden sind.“

stol