Ostern bringt Saharastaub

Am Sonntag ziehen zwar einige Wolken mehr durch, als noch am Samstag - ein Sommertag wird es aber dennoch. Die Temperaturen kratzen an der 25-Grad-Marke, besonders in Bozen und dem Burggrafenamt.

Am Ostermontag wird die Wolkendecke etwas dichter, es bleibt aber frühlingshaft warm. Von Süden weht Saharastaub nach Südtirol, meldet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Heute und morgen scheint die Sonne nicht mehr ganz ungetrübt. Aus Süden ziehen Schleierwolken auf, die #Saharastaub enthalten. pic.twitter.com/gFMrb2WcNr — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. April 2019

Erst am Dienstag können in manchen Landesteilen Regenschauer durchziehen und es wird kühler: Die Höchstwerte schaffen es nur mehr auf 17 Grad Celsius.

stol