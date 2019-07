Ozonwerte auch am Donnerstag überhöht

Kurz vor den abendlichen Gewittern gab es am Donnerstag erneut eine erhöhte Ozonkonzentration. Betroffen waren die Messtationen in Kurtinig an der Weinstraße (20 Uhr, Stundenmittelwert 200 µg/m³) und jene am Ritten (um 18 und 19 Uhr, höchster Stundenmittelwert 190 µg/m³).

Damit wurde in beiden Orten die Informationsschwelle von 120 Mikrogramm je Kubikmeter (µg/m³) überschritten. Die aktuellen Daten (Tages- und Monatsverläufe) sämtlicher Messstationen sind jederzeit auf Internet abrufbar.

lpa