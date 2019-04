Palmsonntag trüb und kühl

Nachdem es am Samstag im Großteil des Landes am Vormittag sonnig war und Temperaturen bis zu 19 Grad herrschten, entstanden am Nachmittag wieder größere Quellwolken und gegen Abend bzw. in der Nacht ist mit einigen Regenschauern zu rechnen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, am wahrscheinlichsten im Meraner Raum und in den Sarntaler Alpen.

Palmensonntag eher kühl

Und auch der Sonntag verläuft unbeständig. Die Wolken überwiegen und zeitweise kann es leicht regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 8 bis 15 Grad.

Freundlicherer Wochenstart

Am Montag zeigt sich die Sonne wieder länger und am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Am Dienstag tauchen vorübergehend ein paar dichtere Wolken auf, es bleibt aber großteils trocken. Am Mittwoch und Donnerstag wird es recht freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen reichen bis zu 20 Grad.

stol