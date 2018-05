Papi spricht kein Deutsch: Ab in die italienische Schule

Die Eltern des Kindes sind getrennt. Die deutschsprachige Mutter wollte das Kind, das 3 Jahre einen deutschen Kindergarten besucht hat, in eine deutsche Schule einschreiben. Dagegen legte sich der Vater des Kindes, der in Mittelitalien wohnt und arbeitet, quer.

Da der Vater, laut erstinstanzlichem Urteil in den vergangenen Jahren keine Bereitschaft an den Tag gelegt habe, elementares Deutsch zu lernen „und angenommen werden müsse, dass ein gewisses Desinteresse des Vaters gegenüber der sprachlichen Identität und Kultur seines Kindes bestehe“, sei auch nicht davon auszugehen, dass er in nächster Zukunft soviel Deutsch erlernen werde, um seinem Kind bei Schulaufgaben helfen zu können, wenn es die deutsche Schule besuchen würde.

Zudem so das erste Urteil, sei es in Südtirol gang und gäbe, dass Familien ihre Kinder in Kindergärten und Schulen der anderen Landessprache einschreiben. Succus: Insgesamt sei es besser, das Kind in eine italienische Schule einzuschreiben.

