Party im Mondial: Alkohol an Jugendliche aufgeschenkt

Am Tag der Republik am 2. Juni hatte die Diskothek Mondial in Sarnthein zu einer Party mit DJ und buntem Party-Pulver geladen. Das „Holy Festival“ mit Beginn um 14 Uhr lockte vor allem minderjährige Partybesucher auf den Parkplatz der Disko.

Als gegen 17 Uhr auch die Polizei eintraf, bemerkten sie sofort, dass die Gäste - teilweise unter 16 Jahren - ohne Probleme Bier, Liköre und Schnaps an den 3 Aufschank-Stellen kaufen konnten.

Die Veranstalter müssen sich nun des Aufschanks von Superalkohol an Minderjährige verantworten, auch wurden Verwaltungsstrafen ausgestellt. Der Bürgermeister von Sarnthein wurde angehalten, Strafmaßnahmen einzuführen, auch wegen der Öffnung einer Disko außerhalb der erlaubten Uhrzeiten.

Auch die Sicherheitsvorkehrungen waren äußerst mangelhaft: So fanden die Polizisten Glasflaschen auf dem Gelände, zudem waren die Veranstalter für den Fall eines Gewitters nicht vorbereitet.

Die Party im Mondial veranlasste den Bozner Quästor Giuseppe Racca nun, künftig mehr Kontrollen bei solchen Veranstaltungen durchführen zu lassen.

stol/liz