Polizei warnt vor neuer Masche des Online-Betrugs

Wer auf speziellen Internetseiten etwas zum Verkauf anbietet wird vom Betrüger telefonisch kontaktiert. Er zeigt Interesse am Verkaufsobjekt und bietet eine Zahlung über Postanweisung an. Mit telefonischen Anweisungen lotst der Täter die Person zu einem „Postamat“-Schalter, wo das Opfer die Bankomatkarte und die Referenznummer der Zahlungsanweisung eingibt. Das Opfer hat so den Eindruck, den Betrag auf diese Weise einzukassieren.

Der Betrüger schreibt den Betrag jedoch auf seinem Konto gut und der Code der Zahlungsanweisung ist nur eine Transaktion, die er selbst eingerichtet hat.

Auf diese Weise hat eine Boznerin bereits 2000 Euro verloren, warnt die Bozner Quästur und ruft die Bürger zur Vorsicht auf.

stol