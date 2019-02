Priester Johann Theiner verstorben

Johann Theiner wurde am 25. April 1933 in Prad geboren und am 29. Juni 1958 in Brixen zum Priester geweiht.

Zwischen 1959 und 1962 wirkte er als Kooperator in Taisten. Von 1962 bis 1968 absolvierte er sein Studium. In der Folge war er ein Jahr lang Subregens am Priesterseminar in Brixen. Von 1969 bis 2003 war er als Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen tätig. Im Jahr 1980 wurde Theiner Pfarrer in Schalders, wo er bis 1984 wirkte. Anschließend wirkte er bis 1994 als Bibliothekar am Priesterseminar. Im Jahr 2003 wurde Theiner von seinem Auftrag als Professor entbunden.

Die Beerdigung findet am kommenden Montag, 25. Februar, um 14 Uhr in Prad statt.

