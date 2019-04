Priester und Religionslehrer Luigi Leonardi ist tot

Luigi Leonardi wurde am 1. März 1927 in Trient geboren und am 29. Juni 1950 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1966 und 1976 wirkte er als Kooperator in Regina Pacis/Bozen und in St. Paul-Haslach/Bozen.

Von 1975 bis 1996 war er Religionslehrer in Bozen. Im Jahr 1996 wurde Leonardi von seinem Auftrag als Religionslehrer entbunden.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, 24. April um 13.30 Uhr in der Pfarrei zum Heiligen Josef am Bozner Boden statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung am Friedhof.

stol