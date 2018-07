Primizen für Neupriester Lezuo und Kocevar

Erst am vergangenen Sonntag wurde der 28-Jährige aus Perdonig gemeinsam mit Peter Kocevar aus Slowenien von Bischof Ivo Muser im Brixner Dom zum Priester geweiht.

Kocevar, der aufgrund seiner Freundschaft zu Pfarrgemeinderatspräsident Ivan Wegleiter nach Meran gekommen war, um sein Theologiestudium fortzuführen, feierte bereits am Freitagabend in der Stadtpfarrkirche zum Hl. Nikolaus im Beisein zahlreicher Priester und Diakonen sowie dem Dekan Johann Pamer seine Primiz.

Auch Michael Dezuo war dabei, der am heutigen Sonntag seine eigene Primiz in der Pfarrkirche von St. Pauls in Eppan feierte. Nach der Sommerpause wird Lezuo als Kooperator in Sterzing erste Erfahrungen in der Seelsorge sammeln.

Z/D/stol