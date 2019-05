Prissian: Schul-Aktionstag im Zeichen von Bach und Bäumen

Am Prissianerbach bei Gfrill, wo ein Murgang in der Vergangenheit zu Verwüstungen geführt hatte, wurden die mitgebrachten Bäumchen gesegnet. An drei Stationen konnten sich die Kinder in drei Gruppen aktiv einbringen: So wurden die Bäumchen unter Anleitung der Förster eingepflanzt, eine Kugelbahn mit dem vor Ort im Wald gefundenen Material gebaut und in einem Lernspiel die Vorteile des modernen Hochwasserschutzes durch Schaffung von naturnahen Flussläufen aufgezeigt.

Für den Abschluss bastelten die Kinder kleine Gebilde aus Tetrapacks und stellten diese nach einer kurzen Erklärung zum Konzept der Gefahrenzonenpläne in das vorbereitete Bachbett. Es wurde noch diskutiert, welcher Standort wie hochwassersicher sei, während bereits die etwas oberhalb errichtete kleine Staumauer abgebaut wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten wohl gut zugehört und das Konzept verstanden, denn: Kaum eines der kleinen Häuschen wurde von den Wassermassen mitgerissen.

lpa