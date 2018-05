Projekt Seilbahn Jenesien steht fest

450 Personen stündlich soll die neue Seilbahn zwischen Bozen und Jenesien befördern, auf unveränderter Trasse, so lautete die Vorgabe der Landesregierung für das Mobilitätsvorhaben. Mobilitätslandesrat Florian Mussner hat bei der Sitzung der Landesregierung am Dienstag das Siegerprojekt des Planungswettbewerbs vorgestellt.

„Vor allem soll die Seilbahn den Bedürfnissen der Pendler, Schüler und aller anderen Fahrgäste mehr als bisher entgegenkommen, gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sein und zu weniger Verkehr sowohl in Bozen als auch auf dem Tschögglberg beitragen", unterstreicht Mussner. „Nun können die Vorbereitungsarbeiten weiterlaufen, damit das Projekt 2019 ausgeschrieben und - falls alles planmäßig verläuft - noch begonnen werden kann“, sagt Mussner.

Funktional mit eigenem Charakter

Der Entwurf von Architekt Marco Sette für die Seilbahn sieht Bauten vor, die sich gut in das Umfeld integrieren, aber doch einen eigenen Charakter haben und funktional sind. So sind die Baukörper der Talstation klar gegliedert. Das Sockelgeschoss hat ein besonderes Design. In der großzügigen Eingangshalle gibt es ein für alle gut zugängliches Bistro. Nördlich der bestehenden Fahrbahn soll der Parkplatz für die Talstation entstehen. So ist das Gebäude leichter zugänglich und der Vorplatz der Talstation bleibt vom Verkehr abgegrenzt und geschützt.

Auch eine Panoramaterrasse neben der Bergstation in Jenesien ist im Siegerprojekt enthalten. - Foto: lpa

Für die Bergstation hat Architekt Sette eine großzügige Außenanlage mit Blick zum Dorfzentrum und Terrasse nach Süden vorgesehen, mit gut sichtbarem Zugang zum Fahrgastbereich und zum Fahrradverleih. Der Sockelbereich der Bergstation ähnelt jenem der Talstation wie auch die restliche architektonische Gestaltung und fügt sich in das Gelände ein.

450 Personen pro Stunde

Derzeit befördert die Seilbahn bis zu 80.000 Personen pro Jahr. Die neue Seilbahn wird mit 450 Personen pro Stunde mehr Förderkapazität haben. In 5,40 Minuten Fahrzeit, also schneller als bisher, soll die Zweiseilpendelbahn die maximal 45 Fahrgäste, die in einer Kabine Platz haben, von Bozen nach Jenesien oder von Jenesien nach Bozen bringen. Bei der Bedienung der Mittelstation, die bei der Kreuzung Afing neu dazu kommt, wird die Fahrzeit 2 Minuten länger.

Die neue Bahn wird auf der schrägen Länge von 2,5 Kilometern (760 Meter Höhenunterschied) mit nur mehr 3 statt bisher 7 Stützen auskommen und einen Takt von 15 Minuten, 10 Minuten oder 7,5 Minuten haben. Der Betrieb erfolgt ohne Kabinenbegleiter und mit fernüberwachter Gegenstation.

stol/lpa