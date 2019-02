Promemoria: Die Reise geht zu Ende

Es war eine besondere, eine bewegende Reise, bei denen die Teilnehmer gemeinsam weinten, lachten und tanzten. Nach dem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz und des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau waren sie als Gruppe noch stärker zusammengewachsen.

Um 16.30 Uhr schlossen sich die Türen ihres Zuges der Erinnerung, über 1000 Bahnkilometer lagen vor den Jugendlichen – der vorerst letzte Teil der Reise. Die Jugendlichen nutzten die über 16-stündige Zugfahrt, um sich noch einmal auszutauschen, gemeinsam zu singen, sich zu verabschieden – und ein bisschen zu schlafen.

„Wieder zu Hause“, hieß es dann am Mittwoch um 7 Uhr, als der Zug der Erinnerung am verschneiten Bahnhof Brenner ankam. Im März werden sich die Südtiroler Jugendlichen in Toblach wieder treffen, dann wollen sie darüber sprechen, was von dieser Reise übrig bleibt.

D/aw