Quästor Racca verlässt Bozen

Racca, der im Jänner 2017 an die Spitze der Bozner Quästur versetzt worden war, verlässt Bozen, um in den Ruhestand zu treten. Im Gespräch haben sowohl er als auch der Landeshauptmann die ausgezeichnete Zusammenarbeit beider Institutionen hervorgehoben. Der Landeshauptmann lobte den Einsatz der Polizei für noch mehr Sicherheit und für die Vorbeugung von Verbrechen.

„Dass die Daten über die Sicherheit in Südtirol so gut sind, verdanken wir auch der ausgezeichneten Arbeit der Polizeikräfte“, sagte der Landeshauptmann. Er hob beispielsweise den Einsatz von Quästor Racca hervor, damit Migranten, die in Südtirol Straftaten ausgeübt haben, ausgewiesen würden.

„Dank der Bemühungen des Quästors konnten die Vereinbarungen umgesetzt werden, die wir mit dem früheren Innenminister getroffen haben“, sagte der Landeshauptmann. Dazu zählten einerseits die bessere Integration jener, die Anrecht auf den Flüchtlingsstatus haben, aber auch die höhere Unnachsichtigkeit und Konsequenz gegenüber jenen, die über diesen Status nicht verfügen und zudem straffällig werden.

lpa