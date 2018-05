Rabatte für Zivilinvaliden in fast allen Südtiroler Schwimmbädern

In Südtirol gibt es 45.573 Zivilinvaliden, für welche die Integration in das soziale Leben nicht immer leicht ist. Laut ANMIC Südtiroler sollte die Gesellschaft den Weg in die Inklusion für alle etwas erleichtern. Dies könne bereits mit kleinen alltäglichen Dingen geschehen, wie zum Beispiel einer Ermäßigung beim Besuch eines Schwimmbads: Spaß haben, mit den Mitmenschen den Tag verbringen und bestenfalls für einige Stunden nicht an die Zivilinvalidität denken.

Die Eintrittspreise seien für viele Menschen mit Behinderung aber nicht gerade ein Schnäppchen. Zivilinvaliden verfügen laut ANMIC häufig über ein niedriges Einkommen, da die Invalidität mit einer verminderten Arbeitsfähigkeit oder einer völligen Erwerbsunfähigkeit einhergeht. Daher blieben Freizeitaktivitäten, welche sehr wichtig für die Integration in das soziale Leben seien, oft auf der Strecke.

Allerdings gehe es aber nicht nur um den Freizeitaspekt, sondern auch um die Gesundheit der Zivilinvaliden. Schwimmen und Übungen im Wasser können bei bestimmten Krankheitsbildern zur Linderung der Schmerzen oder teilweisen Genesung beitragen. Nicht zu vergessen ist, dass manche Zivilinvaliden auf eine Begleitperson angewiesen sind, um alltägliche Situationen zu meistern. Alleine kann dann nicht oder nur schwer am sozialen Leben teilgenommen werden.

In 10 Bädern sogar kostenloser Zugang

Die ANMIC Südtirol hat als Information für ihre mehr als 5.700 Mitglieder alle bekannten Südtiroler Freischwimm-, Erlebnis- und Hallenbäder sowie Badeseen befragt und herausgefunden, dass 23 einen niedrigeren Pries für Zivilinvaliden anbieten, zehn Einrichtungen erlauben Zivilinvaliden unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosen Zugang. In elf Fällen ist auch eine Ermäßigung oder freier Eintritt für die Begleitperson vorgesehen. Auf der nachfolgenden Liste sind alle Angebote detailliert aufgelistet.

An der Umfrage haben 25 der 54 angeschriebenen Schwimmbäder teilgenommen.

Die ANMIC Südtirol bedankt sich im Namen aller Südtiroler Zivilinvaliden bei den Betreibern, die an der Umfrage teilgenommen haben und Preisnachlässe für Zivilinvaliden anbieten. Dieses soziale Engagement sollte besonders hervorgehoben werden.

stol