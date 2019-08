Rasche Hilfe nach Großbrand in Runggaditsch

Mehrere Feuerwehren waren beim Großbrand in Runggaditsch gefordert.

Am späten Nachmittag des 16. August brach in der Kastelruther Fraktion Runggaditsch im Lagergebäude des angrenzenden Hotels „Scherlin“ ein Feuer aus (STOL hat berichtet). Binnen Minuten brannte das Gebäude, in dem auch Geräte, Maschinen und Vorräte aufbewahrt wurden, lichterloh und brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die herbeigerufenen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und die Berufsfeuerwehr Bozen konnten nur mehr ein Übergreifen des Großfeuers auf das Hotel Scherlin und die benachbarten Häuser verhindern. Trotzdem erlitten auch diese Gebäude aufgrund der riesigen Hitzeentwicklung einige, glücklicherweise geringe, Schäden.

Die im Lagergebäude abgestellten Gegenstände wurden ein Raub der Flammen: E-Bikes, Maschinen, Geräte, ein Pkw sowie die Vorräte des Gastbetriebs. Auch sämtliche hoteleigenen Hühner verendeten im Feuer.

Der Schaden ist enorm – glücklicherweise ist er aber vollständig durch die Feuerversicherung der Genossenschaft Hogast abgedeckt. Innerhalb von nur 7 Arbeitstagen veranlasste der Versicherungspartner von Hogast, GEST Broker, eine großzügige Akonto-Teilzahlung über 150.000 Euro.

