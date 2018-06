Rastplatz auf A22 nach Schwelbrand wieder freigegeben

Der Rastplatz befindet sich auf der Nordspur der Autobahn A22 rund 5 Kilometer nördlich der Ausfahrt Neumarkt/Auer kurz vor Bozen. Die Raststätte und die Tankstelle wurden am Nachmittag gesperrt, die Autobahn war problemlos zu befahren.

Der Lkw soll Gefahrgut in Form von Sondermüll geladen haben. In der Ladung hatte sich ein Schwelbrand entwickelt, der großteils unter Kontrolle gebracht werden konnte. In der Folge wurde der Lkw zum Parkplatz Firmian bei der Autobahneinfahrt Bozen Süd abgeschleppt, außerdem wurde für die Nacht zur Sicherheit eine Brandwache eingerichtet.

Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren von Auer und Neumarkt. Eine akute Gefahr bestand nicht, berichteten die Einsatzkräfte.

stol/ih