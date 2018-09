Raub, Diebstahl und Einbruch in Bozen

So wurden die Staatspolizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Hotel Laurin gerufen. Ein Mann hatte auf dem Parkplatz des Hotels das Auto eines deutschen Touristen aufgebrochen und ordentlich Beute gemacht: Unter anderem hatte er mehrere teure Kleidungsstücke, einen Minikühlschrank sowie eine Foto-Ausrüstung im Wert von über 10.000 Euro ergattert.

Der Täter konnte sich jedoch nicht lange über seinen Diebeszug freuen: Nur wenige Stunden später führten die Polizisten eine Drogenkontrolle in der Wohnung eines bekannten Dealers durch, in der sie auch einige der gestohlenen Gegenstände entdeckten.

Der Bewohner, ein Algerier ohne Aufenthaltsgenehmigung, der bereits wegen Drogenhandel und Diebstahl vorbestraft war, gab schließlich zu, das Auto aufgebrochen und die Gegenstände gestohlen zu haben. Er wurde angezeigt.

Tourist von Nordafrikanern ausgeraubt

Am Samstagabend hingegen wurde ein Moldawier im Bahnhofspark von 3 Männern aus Nordafrika zu Boden gestoßen, festgehalten und ausgeraubt. Bevor sie flüchteten, drohten sie dem Touristen noch mit Mord, sollte er die Polizei rufen. Auch diesmal kamen die Straftäter nicht weit: Sie wurden von der Polizei auf die Quästur gebracht, wo das Opfer sie eindeutig erkannte. Auch das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Die 3 Männer, zwei aus Gambia und einer aus dem Senegal, waren bereits mehrfach wegen Drogendelikten vorbestraft. Zudem hatten sie bei der Kontrolle gefälschtes Geld und Drogen bei sich. Sie kassierten eine Anzeige wegen Raub und Drogenhandel, während geprüft wird, ob es sich beim Geld tatsächlich um Blüten handelt.

Versuchter Einbruch ins „Walthers“-Kiosk

Zuletzt wurde in der Nacht auf Montag ein Marokkaner verhaftet, der versuchte, in das Kiosk der Bar „Walthers“ am gleichnamigen Platz in Bozen einzubrechen.

Der Mann hatte die Eingangstür lautstark mit Schlägen und Tritten aufgebrochen, was nicht unbemerkt blieb. Touristen riefen die Polizei, die dem Einbrecher alle Fluchtwege versperrte und den Mann so auf frischer Tat ertappen konnte. Er wurde umgehend wegen schwerer Sachbeschädigung und erschwertem versuchten Diebstahl festgenommen.

Im Kiosk befanden sich zur Zeit des Einbruchs alkoholische Getränke und Gerätschaften im Wert von rund 50.000 Euro.

stol/liz