Regeln beim Sammeln von Pilzen einhalten

Am vergangenen Wochenende mussten mehrere Übertretungen der geltenden Bestimmungen zum Sammeln der Pilze festgestellt werden, berichtet der Leiter der Forststation Bozen.

Auch in den Wäldern rund um Kohlern sprießen derzeit ausnehmend viele Pilze. Fast die gesamten Kohlerer Wälder sind aber auf Antrag der Grundeigentümer für das Pilzsammeln gesperrt, wie in Artikel 3 dieses Gesetzes festgehalten.

Pilzesammler in Kategorien unterteilt

In diesem Landesgesetz wird das Sammeln von Pilzen in Südtirol geregelt. Pilzsammler werden demnach in 3 Kategorien eingeteilt: Grundeigentümer dürfen ohne Einschränkung an allen Tagen bis zu 3 Kilo Pilze sammeln, in der Gemeinde Ansässige bis zu 2 Kilo an Kalendertagen mit einer geraden Zahl zwischen 7 und 19 Uhr und alle nicht in der Gemeinde Ansässigen bis zu einem Kilogramm ebenfalls an geraden Tagen und gegen eine Gebühr von 8 Euro.

Auf geltende Sammelverbote wie am Kohlerer Berg und in anderen Teilen des Landes wie zum Beispiel auch in Montiggl wird mit aufgestellten Schildern hingewiesen.

Bei Gesetzesverstoß werden die Pilze abgegeben

Bei Verstößen gegen dieses Gesetz werden als Zusatzmaßnahme zu einer Verwaltungsstrafe alle gesammelten Pilze eingezogen und etwa an Seniorenwohnheime, Sozialdienste oder öffentliche Mensen abgegeben.

Die Bestimmungen zum Pilzesammeln finden sich online .

stol/lpa