Rein in Taufers: Radfahrer stürzt in steiles Gelände

Gegen 15 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Rein in Taufers und Sand in Taufers zu einem schweren Fahrradunfall. Dabei ist ein bundesdeutscher Urlauber, der mit befreundeten Radfahrern talauswärts unterwegs war, von der Straße abgekommen und über die Leitplanke hinaus in steiles Gelände gestürzt.

Der schwerverletzte Mann, der sich bei dem Sturz ein Polytrauma zugezogen hat, wurde von den Bergrettern Sand in Taufers geborgen, anschließend vom Notarzt erstversorgt und vom Rettungshubschrauber Aiut Alpin ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Rein in Taufers.

Die Carabinieri von Sand in Taufers ermitteln den Unfallhergang.

stol